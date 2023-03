Vrouw op de fiets gewond na aanrijding met automobiliste in Wilp

Deventena­ren laten geld lopen waar ze recht op hebben: ‘Zelfs zaad voor m’n vogeltjes is nu zo duur’

Opvallend beeld woensdagmorgen: de gemeente Deventer flyert volop in Keizerslanden. Reden: een boel inwoners met lage(re) inkomens loopt geld mis waar ze wel aanspraak op maken. Zeker in deze tijden van enorme inflatie en hoge energieprijzen is dat zonde, vindt het stadsbestuur. ,,Mensen zijn bang dat ze het terug moeten betalen.’’