Vrouw overleden na ernstig ongeluk bij appartementencomplex in Twello

Op deze plek staat Deventer in de lijst met meest literaire steden in Nederland

Ben je gek op romantische, magische of juist bloedstollende verhalen? Je aankomende vakantie is hét perfecte moment om eindelijk dat ene boek uit te lezen of om juist een nieuw boek te scoren in de Deventerse boekenwinkels of bieb. Maar hoe literair is Deventer eigenlijk?