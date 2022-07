Vrouwelijke naturisten op Bussloo lastiggevallen: ‘Ze vragen om seks, soms zijn er zelfs rukkende mannen’

Voorlopig geen glamping op Bussloo, maar dorpen en natuur­stich­ting zijn nog niet gerust: ‘We blijven alert’

De natuurstichting We Need Nature en de dorpsbelangenverenigingen van Bussloo, Posterenk en Wilp-Achterhoek kunnen opgelucht ademhalen nu de beoogde glamping op recreatiegebied Bussloo voorlopig van de baan is. Toch hangen ze niet gelijk de vlag uit. Met enige argwaan kijken ze naar het ‘Masterplan Bussloo’ dat nog ontwikkeld moet worden. ,,We zijn nog niet klaar.”

