Waar West-Veluwe voordelen ziet van Lelystad Airport, vreest Noord-Veluwe voor effect laagvliegen: ‘Grote overlast en een berg stikstof’

Jos Penninx, burgemees­ter in ruste: ‘Ik heb niet het idee dat de mensen denken: blij dat hij is opgesode­mie­terd’

Jos Penninx was 14 jaar lang burgemeester van de gemeente Voorst. De 67-jarige geboren Brabander kondigde een jaar geleden zijn afscheid aan en leverde in augustus vorig jaar zijn ambtsketting in. Een klein half jaar later moet de PvdA’er nog steeds af en toe wennen aan zijn status van ‘ambteloos burger’. ,,Op een gegeven moment dacht ik: ‘verdorie, die lege agenda staat me toch wel tegen’.’’

10:00