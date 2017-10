Wanneer staat het 3d-gebouw in Teuge?

Duurt het u allemaal niet veel te lang?

,,Het onderzoek naar de juiste samenstelling van het beton duurde langer dan voorzien. Alles is nieuw. Om het te kunnen printen is ook de juiste software nodig om de mobiele printer straks aan te kunnen sturen. Alles hangt met alles samen. Liever zorgvuldig dan snel. Er hangt teveel vanaf. We zijn nu zover dat de samenstelling van het beton bekend is. Dat is uitgezocht op de Technische Universiteit van Eindhoven, waar al veel expertise is op dit terrein.''