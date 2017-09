VideoHet binnenbad van De Schaeck opende op 11 september 1992. Liefst 6,7 miljoen betalende bezoekers uit Twello en wijde omgeving passeerden sindsdien de kassa. Het zwembad aan de rand van Twello viert deze en volgende week haar jubileum. Manager Lugo Schoonman vertelt over het succes van het bad, maar ook over die ene grote tragedie uit 1999.

Met het Voorster Bommetje Kampioenschap in het buitenbad trapt De Schaeck vanavond de festiviteiten in het kader van het 25-jarig bestaan van het binnenbad af. Manager Lugo Schoonman, sinds 1980 aan De Schaeck verbonden, is trots wat hij samen met zijn team, het bestuur en tientallen vrijwilligers heeft bereikt ,,en weten vast te houden.''

Beginperiode

,,Die was spannend. Alles was nieuw in de combinatie van binnen- en buitenbad. Het bestuur werd pas op het laatste moment geformeerd en de medewerkers op het laatst bij elkaar gezocht. We moesten alles zelf doen, van de horeca tot het schoonmaken.''

Recordjaar

,,Het topjaar was 2003 met 318.000 betalende bezoekers. We hadden toen een zeer nat voor- en najaar en een kurkdroge zomer. De zonneweide was in september helemaal bruin. Het eerste volle jaar, in 1993, hadden we met 180.000 bezoekers de laagste score. In alle jaren samen zitten we op 6,7 miljoen. De laatste jaren schommelt het grofweg tussen de 230.000 en 240.000.''

Dieptepunt

Op 19 mei 1999 verdrinkt een 11-jarige Afghaanse jongen nadat hij in het wedstrijdbad door een gat in een open loopmat was gevallen. Hij kon niet zwemmen en verdween onder water zonder dat iemand het doorhad. Schoonman: ,,Hij was hier met zijn vader en twee broertjes die wél bandjes droegen. Ik heb de jongen geprobeerd te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De vader verweet het alleen zichzelf. Hij sloeg met zijn hoofd tegen de muur. Vreselijk.''

Kracht

,,Het buitenbad had al een goede naam, omdat we destijds bewust hebben gekozen voor warm water. Buiten is het water minimaal 23 graden. Binnen is het wedstrijdbad 29,7, het doelgroepenbad 32 en het recreatiebad 34 graden. Daarin kan een baby het makkelijk een uur volhouden. Belangrijk hierbij is een goede luchtverversing. Die hebben we geoptimaliseerd.''

Wensen

,,We hopen dat de gemeente instemt met ons voorstel om het schoolzwemmen in het kader van Swim2play (spelenderwijs leren zwemmen, red.) uit te breiden van vijf naar minimaal tien keer per jaar per basisschoolleerling. Verder willen we het gebouw upgraden, de entree en horeca aanpassen en kleedvoorzieningen optimaliseren. De horeca doet trouwens steeds meer dienst als ontmoetingsruimte.''

Feestweek