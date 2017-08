Webwinkel La Joy krijgt winkel in Twello: 'Droom komt uit'

La Joy Fashion & Living is van de Apeldoornse Noëlle en haar moeder uit Loenen. ,,We maken onze droom waar", jubelt Noëlle de Jong, doelend op het beginnen van haar eigen winkel. Ze begon drie jaar geleden met een website, met alleen kleding. De woonaccessoire-tak van moeder Jenny de Jong kwam er pas recent bij.

Het duo koos voor een winkel in Twello omdat Noëlles dochter daar straks naar het Veluws College gaat. ,,Maar we vinden het ook gewoon een leuk en sfeervol dorp", zegt ze.

Rabobank

De Rabobank in Twello fuseerde zo'n twee jaar geleden met de vestiging in Apeldoorn. Als gevolg daarvan kromp de bank haar activiteiten in Twello in. De 400 vierkante meters tellende ruimte die La Joy nu betrekt, stond al die tijd nog leeg. Voor La Joy open gaat komt er een nieuwe pui in het pand, dat nu nog geen ingang heeft aan de Dorpsstraat. De bedoeling is om begin november de deuren voor het eerst te openen.