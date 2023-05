Wéér besluit een koe van boer Richard een duik te nemen bij Bussloo: ‘Je voelt je toch bezwaard voor de hulp’

VideoEen even bijzondere als opmerkelijke melding voor de brandweerlieden in Voorst maandagavond. Ter plekke bleek dat een koe een duik had genomen in recreatieplas Bussloo. Eigenaar en boer Richard Plante doet na afloop zijn verhaal: ,,We hebben ook gelachen.’’