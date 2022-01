Wel of niet bouwen in Twello-Noord? Worsteling bij raadsleden: ‘Worden met de rug tegen de muur gezet’

COLUMN Zijn we ons ervan bewust wat er gebeurt nadat jurk en broek zijn afgegeven bij het postloket?

Stel nou dat we niet meer kunnen retour zenden? Goed nadenken voor je online bestelt. Artikeltje toch niet goed? Marktplaats of ruilen met de buurvrouw. Begrijp me niet verkeerd, het is logisch dat er online wordt gewinkeld. En dat er zwikkies teruggestuurd worden. Maar zijn we ons ervan bewust wat er gebeurt nadat jurk en broek zijn afgegeven bij het postloket?

10 januari