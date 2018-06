Welkoop Klarenbeek maakt plaats voor grote fietsenzaak

Waarom ook docenten wakker liggen van de examenuit­slag

13 juni Duizenden leerlingen zitten in spanning. Vandaag horen ze of ze geslaagd zijn voor het eindexamen. Maar niet alleen de leerlingen hebben een zenuwslopende dag voor de boeg, ook voor hun docenten is het spannend. Zij mogen het verlossende woord – of het slechte nieuws – overbrengen. Hoe pakken zij dat aan?