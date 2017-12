Werkstraf voor slechte verzorging van dieren in Wilp

M.B. (48) ligt al langere tijd in de clinch met autoriteiten over haar bedoeninkje, vanwege de slechte omstandigheden van de beesten. In november vorig jaar en juli dit jaar troffen ambtenaren weer abominabele omstandigheden aan. De paarden in de wei - ‘het gaat om pony’s’ zegt de vrouw - leken bijvoorbeeld te moeten knabbelen aan een in plastic verpakte baal hooi buiten het hek. Hun stal was vervuild met mest. In een volière aan de buitenkant van het huis werden vier katten aangetroffen, waarvan twee verwilderd, en een met wondjes. Hun twee kattenbakken waren in geen drie weken verschoond, zoals de vrouw zelf toegaf.