Wie denkt Arend Jansen uit Twello wel dat hij is?

Het afdelingsbestuur van het CDA in Voorst wil af van Arend Jansen. Ze vinden hem een lastpak, waar niet mee valt samen te werken. Daarnaast wil het CDA in Voorst verjongen, en Arend Jansen is inmiddels 70 jaar en zit bovendien al een tijd in de raad. Op beide redenen de voors en tegens. Donderdag beslissen de leden over zijn lot.

Is Arend Jansen een lastpak?

JA. Natuurlijk, Arend Jansen is bepaald niet de makkelijkste. Hij stemt op belangrijke onderwerpen niet mee met de partijlijn, en ligt ook tijdens interne fractievergaderingen dwars. Dat wethouder Harjo Pinkster zich tijdens fractievergaderingen mengt in discussies, vinden de andere fractieleden bijvoorbeeld geen probleem maar Jansen zegt er geregeld wat van. Jansen zou zich ook bij de wil van zijn collega's neer kunnen leggen. Maar hij blijft liever een achterhoedegevecht voeren: daarmee bereikt hij weinig, maar het zorgt wel voor irritatie. Dat is vaker zo. Bijvoorbeeld met zijn opstelling richting zorgwethouder Wim Vrijhoef (D66). Jansen voelt hem toe vermoeiends toe aan de tand, maar bereikt daar weinig mee. Vaak gaat het bovendien over de bezuiniging op de huishoudelijke hulp, waar Jansen nota bene zelf mee heeft ingestemd.

NEE. Sinds wanneer mag een politicus er geen eigen mening op na houden? Jansen is een volksvertegenwoordiger met een eigen mandaat en doet wat hij vindt dat hij moet doen. Als dat tegen de fractiediscipline is, dan moet dat maar. Toen hij in 2014 tot weerwil van het lokale CDA-bestuur met voorkeursstemmen terugkeerde in de raad kwam, besloot hij om goodwill te tonen, zich een poosje gedeisd te houden. Daarom stemde hij met zijn fractie in met de bezuiniging op de huishoudelijke hulp, waardoor iedereen één derde van zijn uren thuishulp verloor. Maar Jansen doet dat besluit nog altijd pijn. Elke kans die hij daarna zag om het besluit te verzachten - bijvoorbeeld de verbeterde financiële positie van de gemeente - grijpt Jansen daarom aan.

De 70-jarige Twellonaar is vaker een luis in de pels van zijn eigen fractie, en van de coalitie. Jansen distantieert zich als enige CDA'er van de gang van zaken rond de vluchtelingenvilla, en stemt ook als enige CDA'er tegen het bestemmingsplan van Landgoed de Poll (van de Nijenbeek-ruïne). Omdat landgoedeigenaar barones Antoinette van Lynden zich niets aantrok van afspraken over de openstelling van de ruïne (in ruil voor miljoenen belastinggeld), en omdat ze in een koortsachtig overleg tot een akkoord moest komen met een boer die zijn land moet afstaan om er huizen op te bouwen, terwijl ze dat een jaar lang had verdomd. Jansen stuitte de handelswijze zo tegen de borst, dat hij tegen stemde.

Constructief is Jansen vooral achter de schermen. Als hij hoort dat de 87-jarige hulpbehoevende plaatsgenoot in de financiële problemen is gekomen doordat ze onder druk (van dreiging haar hulp per direct te verliezen) akkoord gaat met een torenhoge eigen bijdrage, komt Jansen in actie. Hij trekt meermaals bij de gemeente aan de bel, maar daar wordt het signaal niet opgepikt. Daarom overtuigt hij de half verlamde Twellose haar verhaal in de media te brengen. Een publicatie in de Stentor resulteert eind vorig jaar in een oplossing: binnen een week krijgt ze excuses van zorgaanbieder Sensire en krijgt ze bovendien haar geld terug.

Kiezen voor verjonging, is kiezen tegen Arend Jansen

JA. Met een bijna 71-jarige Jansen opnieuw op de lijst, kun je natuurlijk niet echt spreken van verjonging. Jansen zit bovendien al tweeënhalve periode in de raad. Net niet lang genoeg om hem om die reden te weren, want een CDA-regel is dat iemand (pas) na drie volle termijnen plaats moet maken. Via de gemeentelijke cursus Politiek Actief is er bovendien vers bloed beschikbaar. Vier nieuwe kandidaten staan prominent op de lijst. Zij zijn de toekomst, niet Jansen.