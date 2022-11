Wie is deze man die voor honderden euro’s aan opzetborstels in Twello steelt?

Een man sloeg begin dit jaar een grote slag bij de Kruidvat in Twello. Bij het filiaal van de Marktstraat jatte hij voor honderden euro’s aan opzetborsteltjes en foundation. In het tv-programma Opsporing Verzocht heeft de politie de camerabeelden van de diefstal gedeeld.

Op de beelden van Opsporing Verzocht uit de uitzending van vorige week is te zien hoe de man geroutineerd te werk gaat.

De man stopt op 10 februari alles in een oranje tas van de Blokker. Eerst steelt hij 26 opzetborstels van Oral-B (voor een elektrische tandenborstel), met een winkelwaarde van ruim 675 euro. Later loopt hij naar de make-up en steelt nog eens 13 foundations van L’Oreal. De man heeft nu spullen met een waarde van meer dan 900 euro in zijn tas en loopt ermee naar buiten.

De man deed nog even of hij verbaasd was toen het alarm afging. Maar voordat het personeel kon reageren, was hij al verdwenen in het centrum van Twello.

Record betrapte winkeldieven

In vijf jaar tijd zijn er nog nooit zoveel winkeldieven betrapt als afgelopen oktober. Vorige maand registreerde de politie meer dan 3900 diefstallen. Opvallend is dat in alle provincies meer werd gestolen dan een jaar geleden. Records zijn gesneuveld in onder meer Gelderland en Overijssel.