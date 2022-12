Wij hebben de kennis, zij de ruimte. Komen onze vleesvervangers straks van Canadese akkers?

‘Bouw van het heelal’ staat centraal bij themacur­sus in Bussloo

Een themacursus over de ‘Bouw van het heelal’. Dat staat begin volgend jaar op de rol in Bussloo, waar de Volkssterrenwacht Bussloo samen met sterrenkundige vereniging Triangulum antwoorden probeert te geven op diverse wezenlijke vragen. ‘Hoe is het heelal ontstaan?’, ‘Waarom dijt het heelal uit?’ en ‘Hoe groot is het heelal?’; diverse onderwerpen passeren de revue.

