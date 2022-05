Wilco beklimt al jaren de hoogste bergen ter wereld zónder zuurstof, maar de top van deze berg zag hij nog niet

Update File op snelweg A1 na aanrijding bij Twello opgelost, vertraging voorbij

Door een ongeval op de snelweg A1 bij Twello richting Apeldoorn was donderdagmorgen even na 8 uur een flinke file ontstaan. Mede door een snelheidsbeperking en een afgesloten rijstrook ging het op het hoogtepunt om ruim een half uur vertraging over een lengte van circa 8 kilometer. Inmiddels is de file opgelost.

