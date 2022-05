Wilco uit Voorst beklimt vijftigste berg en dat zonder hulp én extra zuurstof: ‘Moet eind mei de top bereiken’

Toch is Van Rooijen niet alleen. Hij beklimt de berg, die op de grens van Nepal en India ligt, met teamgenoot Cas van der Gevel. Het is de bedoeling dat het tweetal eind mei op de top staat. Als dat ze lukt zonder het gebruik van extra zuurstof, zijn ze de eerste Nederlanders die de top van de Kangchenjunga op die manier halen. ,,Dat is bijzonder. Want op de top is maar 33 procent van de zuurstof die ze gewend zijn”, vertelt Claudia de Vries.