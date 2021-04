Windmolens in gemeente Voorst ‘definitief’ uitgesloten: gemeenteraad tot op het bot verdeeld

Nog maar 38 leerlingen over en dus valt het doek voor basis­school De Dalk uit Klarenbeek

15 april Ondanks pogingen om het tij te keren is het niet gelukt: basisschool De Dalk uit Klarenbeek sluit de deuren. Voor komend jaar waren er in totaal slechts 38 leerlingen over, wat reden was om vanaf de zomer van 2022 de stekker eruit te trekken. Directeur Inge Voncken betreurt het besluit, maar beseft dat het niet anders kon: ,,Deze beslissing nemen we met pijn in ons hart.’’