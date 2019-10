Woonlasten in Voorst stijgen 1,56 euro

Evert (64) komt los van dementie tijdens het snoeien van de Japanse duizend­knoop

10:35 Om de oprukkende dementie een plek in zijn leven te geven, bindt Evert Gerrits (64) in Wilp de strijd aan de met de Japanse duizendknoop. Dat doet hij bij een stichting die een immense toeristische trekpleister van de grond probeert te krijgen in Wilp. Andere ‘probleemgevallen’, schilders en handarbeiders klussen aan houtzagerij, maar Gerrits is geen klusser. ,,Dit houdt mij actief om mijn ziekte te accepteren.’’