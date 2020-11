Wordt er nu geschoten in Klarenbeek of niet? De wijkagent moet hulp bieden

Niemand in de buurt heeft iets gehoord, maar de bewoners (80 en 84) van een tijdelijk huisje aan de Hooiland in Klarenbeek horen nu al enkele dagen op rij harde knallen. Zijn het schoten? Is het vuurwerk? Of zit het in hun hoofd? Ook de politie kan geen enkele bruikbare aanwijzing vinden. De wijkagent moet uitkomst bieden.