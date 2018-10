Zaak drugsvlucht Teuge loopt vertraging op in rechtbank

Twee Duitse piloten waren op 20 januari 2017 onderweg naar Engeland toen ze plots omkeerden en landden op vliegveld Teuge. Daar bleek 60 kilo heroïne in twee koffers verstopt te zitten. De vliegers Pascal R. (30) en Lukas G. (28) stonden maandag terecht in de Zutphense rechtbank.

Het werd een dag vol hobbels. Vrijwel meteen bij aanvang van de rechtszaak, verzocht de advocaat van Pascal om de zaak aan te houden, zodat uitgebreider DNA-onderzoek kon worden gedaan. Ook wilde hij een deskundige op dit gebied als getuige horen. Het DNA van Pascal is namelijk aan de binnenkant van een koffer gevonden, maar hij ontkende dat hij de drugs daarin had gestopt. ‘Ik heb de huidziekte psoriasis en ik verlies 8000.000 schilfers per dag’, zei hij. Is het mogelijk dat die schilfers door de ritsluiting in de koffer zijn gekomen? Dat wilde zijn raadsman onderzocht hebben.

De rechtbank wees het verzoeken om de zaak aan te houden af. De advocaat zag zich vervolgens genoodzaakt om de rechtbank te wraken. ‘Het mogelijke duidelijk zijn dat er sprake is van vooringenomenheid. De rechtbank heeft kennelijk geen behoefte aan potentieel ontlastende onderzoeksresultaten.’

Het leverde een ongewoon tafereel op. De drie rechters namen - in toga - plaats in het beklaagdenbankje om zich te verweren. Uiteindelijk besloot de zogeheten wrakingskamer (die uit drie rechters bestaat) dat er geen sprake was van vooringenomenheid. Met dik vijf uur vertraging kon de rechtbank dan toch een begin maken met deze strafzaak.

Tanken

De piloten werden flink aan de tand gevoeld over die bewuste vlucht. Wat de rechters bijvoorbeeld opviel, was het vluchtschema. Pascal en Lukas waren opgestegen vanuit vliegveld Teuge, vlogen naar Dinslaken (Duitsland) om te tanken en zetten toen koers richting Engeland. Boven het vaste land keerden ze om en vlogen ze over de Noordzee terug naar Teuge. Waarom tanken in Duitsland, wilde een rechter weten. ‘We vlogen iets harder dan normaal, omdat benzine bij de prijs was inbegrepen’, zei Lukas. ‘We gingen Engeland niet meer halen en daarom weken we uit om te tanken.’

Niet veel later gaf hij aan de luchtverkeersleiding door dat ze gingen omkeren. Hij gaf geen reden maar zei tegen de rechters dat hij vermoedde dat er iets niet in de haak was met de lading. Een van de rechters: ‘Waarom gaf u dat niet aan de Nederlandse autoriteiten door?’ ‘Dat was niet belangrijk, want in de lucht kon ik er niks aan doen.’

Vijfde keer

De twee werkten eerder voor een Nederlandse opdrachtgever, die ze hadden ontmoet in een café in Eindhoven. Voor deze vlucht zouden ze 5.000 euro krijgen, min de kosten van het vliegtuig en de brandstof. Dit was de vijfde opdracht, de eerste twee keer werd er verteld dat het om documenten ging en controleerden ze de lading. Daarna deden ze dat niet meer.

Tijdens deze eerste zittingsdag ontstond een beeld van piloten die gestrest waren voor de vlucht (volgens hen was dat angst voor het slechte vliegweer), die het hadden over DNA-sporen en dat die waren gewist met een grijze handdoek en dat er al een verhaal was afgesproken wie wat ging zeggen als ze werden ondervraagd.