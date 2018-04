Zaak rond dood Sam Pieters uit Twello deze zomer op zitting

Dat bleek vandaag uit een pro-formazitting in deze strafzaak. Sam Pieters werd op 23 mei vorig jaar ernstig toegetakeld. Weken later bezweek hij aan zijn verwondingen. De lijst met verwondingen die hij opliep is lang. Het Openbaar Ministerie heeft het onder meer over een schedelbasisfractuur, een gebroken oogkas, een gebroken rechterkuit en gebroken ribben.