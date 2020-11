Zeldzaam beroep van Jakob brengt vreugde én verdriet: ‘Mensen komen opnieuw tot leven’

Unieke foto'sPrinsesjes in oorlogstijd, vliegtuigcrashes, een Johan Cruijff met babyface. Jakob Lagerweij, wonend op De Vecht in de gemeente Voorst, geeft kleurloze historie kleur. Hij tekent zwart-wit foto’s alsnog in. Dat heet colourising , een moderne kunstvorm die uitgevers en archieven dit jaar volop omarmen. ,,Ultieme woede, tranen, eeuwige dankbaarheid... Het maakt zoveel los.’’

Speler voor speler kleurt Jakob Lagerweij ze in. Zelfs doelman De Zwarte Panter krijgt anno 2020, in dit zolderatelier op De Vecht, alsnog een kleurenfoto. Het is de bijnaam van Frans de Munck. Hij staat op een elftalfoto van Oranje, in de jaren 50. Het Nederlands voetbalelftal speelt in die tijd in het oranje-blauw. Wie had dat geweten, zonder Lagerweij’s inkleurwerk?

De Munck plukte ballen uit de kruising of joeg vrouwelijk schoon achterna. Een volgende beroemde plaat van hem schreeuwt daarom al om ingekleurd te worden, om vooral die tweede hobby te illustreren.

1957 is het, De Munck kust seksbom Jayne Mansfield ineens vol op de mond. Het water loopt onderwijl, bijna letterlijk, uit de open monden van zijn ogenschijnlijk jaloerse teamgenoten, staand op de achtergrond.

Quote Man, mensen kwamen letterlijk opnieuw tot leven in mijn huis. Indien ik begon aan een foto, moest-ie ook af. Ik ging tot diep in de nacht door Jakob Lagerweij

De Amerikaanse actrice is kort in Nederland en bezoekt Sparta-DOS, verzorgt zelfs de aftrap. Hoe zwart waren De Panters haren? Hoe blond was de blonde Mansfield? Hoe rood haar lippen? En, blijven Mansfields lippen nou via haar lippenstift op De Munck zijn mond staan?

Helaas, dat zwart-witkiekje moet nog even wachten op het bureau. Eerst moet deze opdracht van Kick Uitgevers af. Lagerweij kleurt in oktober en november allemaal oude voetbalfoto’s in. ,,Historische platen van Nederlandse clubs die voor kalenders en historische voetbalboeken worden gebruikt.’’ Hij heeft een zeldzaam beroep. ,,Slechts een paar honderd mensen in de hele wereld doen het.’’ Mensen kunnen als kleine kinderen huilen bij zijn werk, zo mooi vinden ze het. Maar hij maakt mensen ook boos met zijn bewerkingen. ,,Ik vertel straks wel hoe dat komt.’’