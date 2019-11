Zeven voertuigen in beslag genomen bij controle in Voorst

Gelre Ziekenhui­zen bijna onderaan ranglijst van ziekenhui­zen

8 november Bij een verwijde buikslagader is het percentage patiënten met complicaties hoger. Het percentage patiënten dat een beroerte krijgt of zelfs overlijdt na een vernauwde halsslagader-ingreep ligt er hoger. Mensen liggen er bovendien gemiddeld langer dan voorspeld in het ziekenhuis. Allemaal redenen waardoor Gelre Ziekenhuizen laag eindigt in de Ziekenhuis-ranglijst van de Stentor.