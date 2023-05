Zo goed als helder in Voorst vanochtend

Buurt vreest voor opbrengst zonnepane­len door nieuwbouw­plan Brummen: ‘Straks in de schaduw’

Heb je geïnvesteerd in zonnepanelen, komen ze in de schaduw te liggen. Het is waar inwoners van de Kampweg in Brummen voor vrezen nu er een plan voor een appartementencomplex in hun buurt is. Ze denken dat hun zonnepanelen in de schaduw komen te staan en minder opbrengen. De projectontwikkelaar stelt echter: de panelen staan maar een paar uur in de schaduw.