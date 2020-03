Zo ontmantelen bomexperts vandaag levensgevaarlijke V1 langs snelweg A1

video Het gaat beginnen: deze reuzenbom zet Wilp vandaag op z'n kop en zorgt voor chaos op de weg

8:27 Bijna duizend inwoners van Wilp mogen vandaag hun huis niet in. De snelweg A1 is de hele dag afgesloten, net als de IJssel en het luchtruim tot 1600 meter hoogte. Wilp en omgeving is in de ban van een vliegtuigbom. Vandaag maken bomexperts een V1-bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk naast de snelweg.