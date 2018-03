Zon in gezicht mogelijk oorzaak voor ernstig ongeluk in Twello

Hij snapt zelf ook niet goed waar het mis ging. ‘Ik haalde een fietser in, opeens scheen de zon in mijn gezicht en was er die klap’, vertelde de 59-jarige Johannes van S. uit Bruchem dinsdag in de Zutphense rechtbank. Op de Blikkenweg in Twello veroorzaakte hij zo een ernstig ongeluk op 14 oktober 2016.

,,Ik heb me wel honderd keer afgevraagd hoe het mis kon gaan en nog weet ik het antwoord niet." S. haalde in zijn Mercedes-bus een fietser in, maar omdat de Blikkenweg nogal smal is, kwam hij daardoor deels op de linkerrijbaan terecht.

In de bocht scheen de zon plots fel in zijn gezicht, waardoor hij mogelijk een tegemoetkomende fietser over het hoofd zag. ,,Die klap. Ik stapte uit en heb gelijk het slachtoffer proberen te helpen." Die werd uiteindelijk zwaargewond afgevoerd met de ambulance.

Revalideren

Gebroken ribben, een klaplong en een blijvend doof gevoel in het linkerbeen; de getroffen fietser moest een tijdje doorbrengen op de intensive care en bracht in totaal een maand of twee door in het ziekenhuis om te revalideren.

S. hield al die tijd contact met het slachtoffer en zijn vrouw. ,,Dat was wel moeilijk, maar ik vond dat tegelijkertijd niet meer dan normaal. Sommige dingen in het leven zijn nou eenmaal geen rozengeur en maneschijn."

De Bruchemmer zocht hulp bij Slachtofferhulp. ,,Dat heeft me wel geholpen met de slapeloze nachten en dergelijke. In de aanloop naar deze rechtszitting merkte ik wel dat ik weer veel spanningen van alles had."

Wel straf

De officier kon zich dat wel voorstellen. ,,Om dit soort verkeerszaken vraagt niemand natuurlijk. Heel vaak hoor je zo’n verhaal en weet je dat het jezelf ook had kunnen gebeuren, want dit doet niemand met opzet."

Toch vond hij een straf wel op zijn plaats. ,,Want deze aanrijding had ook heel anders kunnen aflopen. Stel dat de fietser een motorrijder was geweest, dan was de schade wellicht groter uitgevallen."

De onvoorzichtigheid van S. moet volgens de officier een boete van 1.000 euro opleveren en een voorwaardelijke rijontzegging van drie maanden. Daarin woog hij mee dat de man geen strafblad heeft, dat de zaak al wat verouderd is en dat de man contact heeft gezocht met het slachtoffer.