Zorgen bij Brandweer Terwolde over plan voor lagere snelheid: ‘later ter plaatse’

video Pascal is na zijn 13e woestijn­ral­ly weer thuis in Beekbergen: ‘Ik zie Dakar als het leven in het kort’

29 januari Een kat heeft negen levens wordt wel gezegd, maar Pascal de Baar heeft er zoveel meer. De man uit Beekbergen deed in Saudi Arabië voor de dertiende keer mee aan de Dakar Rally. De editie van ’s werelds meest gevaarlijke woestijnrally kostte twee coureurs het leven. ,,Dakar is het leven in het kort. Met dezelfde hoogte- en dieptepunten, in de hoogste versnelling.’’