Zorgen bij Stal Brinkman om dodelijk gen bij paarden

Talamini na brand met de handen in het haar, maar gaat wel 'gewoon' open

7 mei Met zomers weer in het verschiet leken er mooie dagen aan te komen voor de ijssalons van Talamini. Tot een brand in Twello vannacht roet in het eten gooide. Onder de drie volledig in de as gelegde loodsen, zit ook de ijsfabriek van de familie Talamini uit Deventer. ,,Ik had voor vandaag 1500 liter ijs besteld."