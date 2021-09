Zoveelste vernieling in Twello: roep om oplossing tegen jeugdoverlast wordt groter

Als ambtenaren hun plannen nou eens éérst voorleggen aan betrokke­nen...

6 september Stel nou dat gemeenten betrokkenen eerder inspraak geven over plannen. Op recreatieplas Bussloo is er een naturistenstrand. Naakt is heerlijk, vraag maar aan de slakken dit jaar. De naturisten zijn bang voor hun privacy, want de gemeente wil letterlijk verbinding maken met het tegenoverliggende strand. Het ‘textielstrand’. Verbinding is mooi, maar doe dat met mensen in plaats van stranden.