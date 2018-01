Zwaar materieel nodig voor wankelende boom in Twello

Tak afgebroken

Woensdagmiddag was er van de bewuste boom al een grote tak afgebroken en in een tuin gevallen. Daarop werd door de eigenaar een boomchirurg ingeschakeld. Deze kwam met een hoogwerker, maar die durfde het niet aan om aan de slag te gaan. Hierop is de brandweer met een telekraan ter plaatse gekomen.

Woningen ontruimd

De woningen die aan beide kanten van de boom staan zijn ontruimd. Ook is een rijstrook en een fietspad langs de Rijksstraatweg tijdens de werkzaamheden afgesloten. De klus is volgens Remo ten Raa van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 'wel in een uurtje geklaard'. Of dit een van de ernstiger gevallen van vandaag was wil hij niet zeggen: ,,In andere gevallen is een boom op een woning gevallen, dus wat is ernstig?".