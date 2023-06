Zwaarbewolkt in Voorst vanochtend

Update | Met video Slachterij legt productie in Apeldoorn stil wegens vrees voor varkens­pest, test valt negatief uit

Varkensslachterij Vion heeft de productie van zijn slachterij in Apeldoorn vanmiddag stilgelegd nadat een karkas kenmerken vertoonde die kunnen duiden op varkenspest. Monsters zijn direct naar het veterinair laboratorium in Lelystad gestuurd. De uitslag van de onderzoeken is inmiddels bekend: negatief.