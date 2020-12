Zwembad De Schaeck in Twello dicht na coronabesmetting bij zes medewerkers

Alternatie­ve carnavals­ope­ning op elfde van elfde: glossy door Holtense brievenbus­sen en online proosten in Deventer

9 november Woensdag is het de elfde van de elfde. Normaal gesproken de bruisende start van het carnavalsjaar. Maar vanwege corona zal er geen gehos zijn en zal er misschien alleen in huiselijke kring ‘Alaaf!’ worden geroepen. Wat gaan de carnavalsverenigingen in Deventer, Holten, Raalte en Wilp doen? Laten zij 11 november geruisloos passeren of hebben ze een alternatieve festiviteit in petto?