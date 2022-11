Zwembad in Twello moet hyperduurzaam worden: meer energie opwekken dan het gebruikt

Een zwembad dat meer energie oplevert dan het verbruikt. Het klinkt als toekomstmuziek, maar bij zwembad de Schaek in Twello moet het gaan gebeuren. Partijen in de gemeenteraad van Voorst stemden recent in met een voorstel waarin een onderzoek naar de mogelijkheden moet worden gestart. ,,Zodat we later kunnen bezuinigen en een plus op de meter kunnen draaien.”