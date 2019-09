20-jarig toptalent Pogacar juicht in ultrakorte monsterrit, Quintana nieuwe leider

Maar het waren toch de favorieten voor het klassement die gingen strijden om de dagzege. Want Miguel Ángel López wilde met een vroege aanval op de drietrapsraket voor oorlog zorgen bij de toppers. Hij leek op weg naar tijdswinst op zijn concurrenten én een eventuele dagzege, maar op de onverharde wegen in het tussenstuk naar de slotklim naar Cortals d‘Encamps, kwam 'Superman’ ten val. Beelden waren er niet van, omdat juist op dit moment vanwege de hevige regenval de rechtstreekse televisiebeelden wegvielen.



In de slotfase kwam het beeld weer terug en was het plotseling Marc Soler (Movistar) die solo voorop reed. En daarachter was het dus niet López, maar landgenoot Nairo Quintana die samen met toptalent Pogacar weg waren gereden bij Primoz Roglic (Jumbo-Visma) en wereldkampioen Alejandro Valverde. Roglic bleek ook gevallen op de onverharde wegen.



Soler moest vervolgens wachten op Quintana en daar was de Spanjaard niet blij mee: hij schudde een aantal keer zijn hoofd, maar ging toch op kop rijden voor zijn ploeggenoot. En daar profiteerde Pogacar van: de 20-jarige Sloveen viel aan op het moment dat ze bij Soler kwamen en het supertalent hield stand tot de finish. Hij pakte zo de mooiste zege uit zijn nog jonge carrière.



Quintana werd tweede op 23 seconden en neemt de rode leiderstrui over van Nicolas Edet, die al snel los moest laten bij de groep met favorieten. De derde plek in de rituitslag was voor Roglic en de Sloveen van Jumbo-Visma staat nu tweede in het klassement, op zes tellen van Quintana. López is derde op 17 tellen en Valverde staat vierde op 20 seconden van zijn ploeggenoot.



Wilco Kelderman zat mee in de kopgroep, eindigde de rit knap als achtste en staat nu negende in het klassement, op 3'53 van Quintana.