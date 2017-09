AG2R zet twee renners uit Vuelta na meeliften

,,We bieden onze verontschuldigingen aan de organisatie en het publiek aan voor dit onsportieve gedrag van onze renners, dat in strijd is met onze waarden en normen'', meldde AG2R in een verklaring. Op de beelden, vermoedelijk gemaakt vanuit een andere ploegleiderswagen, is te zien hoe Geniez en Denz zich bergop lange tijd vasthouden aan de auto. Beide renners speelden geen rol van betekenis in het klassement.