Bekijk hier de samenvatting van de vrijdagse 13de rit in de Vuelta

Het zat er de hele dag al aan te komen. Matteo Trentin, voor vandaag al goed voor twee ritzeges deze Vuelta, was de gedoodverfde favoriet voor deze grotendeels vlakke etappe. En terecht, zo bleek. De Italiaan was ongenaakbaar in de massasprint en greep zo zijn derde ritzege.