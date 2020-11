Brennauer pakt eindzege Challenge by La Vuelta

Podcast | Vuelta etappe 10: 'Oscar Freire hield echt niet van in de regen fietsen’

30 oktober Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam dwalen vandaag in deze podcast wat af van de etappes en de hoogteprofielen. Thijs vertelt namelijk over zijn tijd in het noorden van Spanje, over trainen met Oscar Freire en over de Asturias, de mooiste streek van Spanje. En ja, het gaat ook nog even over Roglic en Carapaz.