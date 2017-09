Contador: Geen betere manier om mijn carrière te eindigen

Nog voor de Angliru muisde Contador samen met zijn teamgenoot Pantano er tussenuit in de etappe vandaag. Met voorbedachte raden, zo geeft hij toe aan de finish. ,,Ik was bekend met de geschiedenis van de Alto de Cordal. Er zijn daar veel valpartijen geweest. Ik moest met Pantano daar ervandoor gaan om een goed gat te krijgen." Dat lukte. Contador begon met een goede voorsprong op de Angrilu en wist 17 seconden voor Poels en Froome te blijven.



Dat hij op de klim wint, waarop hij in 2008 ook al huis hield bij zijn eerste Vuelta-winst, doet hem veel. Hoewel hij nu genoegen moet nemen met een vierde plek in het eindklassement, is hij verheugd. ,,Er was geen betere finish dan dit. Winnen op de Angliru op het einde van mijn carrière. Er was geen betere manier om mijn carrière te eindigen."



Contador rijdt alleen morgen nog de slotrit naar Madrid en stopt dan met fietsen. Hij kan terugkijken op een uiterst succesvolle carrière waarin hij alle grote rondes meermaals op zijn naam wist te schrijven. In de Vuelta mocht hij drie maal de hoogste trede van het podium betreden.