Daniel Martin sprint sneller dan Roglic, Carapaz én Poels op slotklim

Froome werkt, Martin wint

Viervoudig Tourwinnaar Chris Froome deed kopwerk voor Carapaz, maar de verwachte aanval van de Girowinnaar van vorig jaar bleef uit. De Franse renners Kenny Elissonde en Clément Champoussin waagden nog een poging, maar zonder succes. Een favorietengroepje van zo'n tien renners ging in de laatste, steile honderden meters sprinten om de overwinning.



Danien Martin ging vroeg aan, maar wist het vol te houden tot de streep en mocht zo de derde etappe in de Vuelta aan zijn palmares toevoegen. Rodetruidrager Roglic eindigde als tweede, vlak voor Carapaz. Op vier tellen van de winnaar kwam Poels als vierde over de streep. ,,Ik wilde heel erg graag een etappe winnen voor deze ploeg”, vertelde een geëmotioneerde Martin na afloop. ,,Dat was niet gelukt in de Tour de France dit jaar. Deze overwinning betekent veel voor de ploeg, voor mij en voor mijn vrouw omdat het ook de eerste zege is sinds de geboorte van onze kinderen.”



In het algemeen klassement heeft Roglic nog een voorsprong van vijf seconden op Martin. Carapaz is derde in de strijd om de rode trui, op dertien seconden. Morgen wacht in de Ronde van Spanje een relatief vlakke etappe, over bijna 197 kilometer van Garray naar Ejea de los Caballeros.