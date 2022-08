Deze drie ploegen hebben hun selecties voor de Vuelta bekendgemaakt

Video Roglic verdedigt leiders­trui met verve in Vuelta, dagzege voor Champous­sin

Primoz Roglic is nog één dag verwijderd van een derde eindzege op rij in de Ronde van Spanje. De Sloveen van Jumbo-Visma verdedigde in de twintigste en voorlaatste etappe zijn rode leiderstrui met succes. De dagzege was voor Clément Champoussin. De Fransman verraste Roglic en co met een aanval op anderhalve kilometer van de finish.

4 september