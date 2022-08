Drievoudig winnaar Primoz Roglic kan starten in Vuelta, Dylan van Baarle mee met Ineos

Primoz Roglic gaat vanaf vrijdag op jacht naar zijn vierde opeenvolgende eindzege in de Ronde van Spanje. De Sloveense wielrenner van Jumbo-Visma is fit genoeg om in Utrecht aan de start te staan van de Vuelta, de etappekoers die hij de afgelopen drie jaar won.

Roglic verliet vorige maand de Tour de France na veertien etappes als gevolg van de verwondingen die hij bij een val eerder in de ronde had opgelopen. De 32-jarige Sloveen hervatte begin deze maand de training. Het was onzeker of Roglic op tijd fit zou zijn voor de Vuelta.



,,We zijn heel blij dat Primoz na de zware blessure die hij opliep in de Tour de France toch kan starten in de Vuelta”, zegt sportief directeur Merijn Zeeman. ,,Logischerwijs heeft hij niet de beste voorbereiding gehad, maar we hebben groot respect voor hem, hoe hij zich toch nog heeft weten klaar te stomen.”



Roglic krijgt onder anderen de Nederlanders Robert Gesink, Sam Oomen en Mike Teunissen mee. De rest van de ploeg bestaat uit de Australiërs Rohan Dennis en Chris Harper, de Amerikaan Sepp Kuss en Edoardo Affini uit Italië.

Van Baarle mee met Ineos

Dylan van Baarle verschijnt vrijdag ook in Utrecht aan de Vuelta-start. De 30-jarige Nederlander behoort tot de selectie van Ineos Grenadiers. Met Richard Carapaz en Tao Geoghegan Hart zitten twee renners in de ploeg die al een grote ronde hebben gewonnen.

Van Baarle reed eerder deze zomer al de Tour de France. De geboren Voorburger, dit voorjaar winnaar van Parijs-Roubaix en de nummer 2 van de Ronde van Vlaanderen, eindigde in het klassement op de 32e plaats. Van Baarle begint aan zijn vierde Vuelta. Vorig jaar stapte hij voortijdig af, net als in 2018. In 2020 reed hij de Spaanse etappekoers wel uit.

De Ecuadoraan Carapaz won in 2019 de Giro en veroverde vorig jaar in Japan olympisch goud in de wegwedstrijd. De Brit Geoghegan Hart schreef de Giro in 2020 op zijn naam. De rest van de ploeg van Ineos Grenadiers bestaat uit de Britten Ethan Hayter en Ben Turner, Carlos Rodríguez uit Spanje, de Australiër Luke Plapp en de Fransman Pavel Sivakov.

Volledig scherm Dylan van Baarle. © BELGA

Evenepoel en Alaphilippe blikvangers bij Quick-Step

De Belgische ploeg Quick-Step - Alpha Vinyl stuurt onder anderen de Belg Remco Evenepoel, onlangs winnaar van de Clásica San Sebastián, en wereldkampioen Julian Alaphilippe naar Utrecht. De Fransman ontbrak in de Tour de France als gevolg van een zware val in Luik-Bastenaken-Luik.



Alaphilippe boekte vorige maand kort na zijn rentree een ritzege in de Ronde van Wallonië, maar hij moest die etappekoers ook voortijdig verlaten vanwege een coronabesmetting. De wereldkampioen van 2020 en 2021 rijdt de Vuelta voor de tweede keer, als voorbereiding op de WK in Australië. Tijdens zijn eerste deelname in 2017 won Alaphilippe een etappe.

De Vuelta start met een ploegentijdrit van 23,3 kilometer in Utrecht. De daaropvolgende twee etappes gaan ook over Nederlandse bodem.

