Emotionele Jonas Vingegaard wint zestiende rit en draagt zege op aan ‘beste vriend’ Nathan van Hooydonck

Vingegaard sprong weg in de slotklim op drie kilometer van de streep en kon door niemand bijgehouden worden. De Deen denderde vervolgens omhoog en kwam solo over de finish in Bejes. Hij veroverde ruim een minuut op zijn teamgenoot en drager van de rode trui, Sepp Kuss. Het is de tweede ritzege van Vingegaard in deze editie van de Vuelta, nadat hij eerder ook al de beste was op de top van de Tourmalet. De Nederlander Wout Poels kwam als derde boven.

De ritwinnaar kwam zichtbaar geëmotioneerd over de streep in Bejes en wees met zijn hand naar zijn hart. Zijn gedachten gingen ongetwijfeld uit naar Nathan Van Hooydonck, een ploegmaat bij Jumbo-Visma die eerder op de dag ernstig gewond raakte bij een verkeersongeluk. ,,Ik wilde voor mijn beste vriend Nathan winnen”, zei Vingegaard na afloop.

,,Ik wilde vandaag gewoon de etappezege pakken”, antwoordde de tweevoudig Tourwinnaar op de vraag of hij zijn concurrenten had verrast door in Beijes voor de overwinning te gaan. ,,We kregen vanochtend verschrikkelijk nieuws te horen over Nathan. Gelukkig is er nu wat goed nieuws, dat is een opluchting voor mij en voor het team. Ik wil verder nog helemaal niet nadenken over de verschillende posities in het klassement.”

Ook ploeggenoot Wilco Kelderman was aangedaan door het bericht uit België. ,,Heel heftig, dan is wielrennen even niet zo belangrijk. Als de koers begint, dan is er toch weer stress en dan focus je daar op. We wilden vanochtend voor de etappezege gaan en dan is het aan de drie leiders om te kijken wie de beste op de dag is”, aldus de Nederlander.

Nathan van Hooydonck

De start van de rit werd namelijk overschaduwd door het vreselijke bericht uit België over Van Hooydonck. De renner van Jumbo-Visma zou in zijn auto onwel zijn geworden en daardoor de macht over het stuur verloren hebben. De Belg raakte bij het ongeval ernstig gewond en moest ter plekke gereanimeerd worden.

De renners van Jumbo-Visma hoorden aan de voet van de slotklim over de teamradio dat hun ploeggenoot het naar omstandigheden goed maakt en weer bij kennis is. Dat vertelde Atilla Valter vlak na de etappe. ,,We hoorden dat hij wakker is en dat hij redelijk oké is. Ik weet niet of hij al meteen de Vuelta kon kijken, maar deze overwinning is voor hem.”

Vingegaard voert druk op

Door de tijdwinst stijgt Vingegaard naar de tweede plek in het algemeen klassement. Hij heeft nog een achterstand van 29 seconden op Sepp Kuss, die zijn rode trui behoudt. Roglic staat derde op één minuut en 33 seconden.

Op woensdag gaat de Vuelta verder met een zware bergetappe. Dan staat onder andere de L’Angliru, ook wel ‘het beest van Asturië’ genoemd, op het programma.

Liveblog bekijk belangrijke updates Bedankt voor het volgen van dit liveblog en graag tot morgen! Jonas Vingegaard wint! De Deen komt zichtbaar geëmotioneerd over de streep in Bejes en draagt zijn overwinning op aan Nathan Van Hooydonck. Hij pakt in totaal meer dan een minuut op teamgenoot en drager van de rode trui Sepp Kuss. Nog 1,5 km Vingegaard pakt een voorsprong van een minuut op Sepp Kuss! Wat een actie van de Deen! Gaat hij het redden tot de top? Nog 3,8 km Jonas Vingegaard gaat in de aanval! Finn Fisher-Black, Mikel Landa, Aleksander Vlasov en Wout Poels proberen te volgen. Primoz Roglic en Sepp Kuss volgen op ruim twintig seconden achterstand! Nog 13 km Het regent flink in het noorden van Spanje, waar de vluchters inmiddels zijn ingerekend. We gaan met de volledige koers beginnen aan de slotklim in Bejes! Nog 18.8 km Luis León Sanchez komt ten val en lijkt veel pijn te hebben. De voormalig renner van team Rabobank kondigde eerder al aan na deze Vuelta met pensioen te gaan, maar het is te hopen voor de Spanjaard dat hij niet op deze manier een punt achter zijn carrière hoeft te zetten. 🚴🇪🇸 | Wat een drama voor Luis León Sánchez. De Spaanse renner rijdt de allerlaatste koers uit zijn carrière, maar gaat hard tegen het asfalt. Laten we hopen dat het meevalt... #LaVuelta23⁣

⁣

📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/E0cPtGTrro — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) September 12, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Nog 21 km En zo is er alweer 40 seconden van de voorsprong in rook opgegaan. Jumbo-Visma voert het tempo in het peloton op en jaagt op de kopgroep. Kaden Groves heeft de tussensprint in Unquera gewonnen en daarmee zit zijn werk voor vandaag erop. Hij heeft zich definitief uit de kopgroep laten zakken. Nog 28 km Nog steeds hebben de zes renners, inclusief Julius van den Berg, een voorsprong van een minuut en vijftien seconden. Als ze het tempo erin weten te houden, beginnen ze zonder het peloton aan de slotklim in Bejes, die moordend steil is. Vooral het eerste en het derde deel van de klim zijn pittig. Daar loopt het met 13 tot 15 procent omhoog. Halverwege ligt een relatief vlakker 'rustpunt'. De slotklim van etappe 16. © lavuelta.es Nog 40 km De voorsprong van de kopgroep is opgelopen tot ongeveer een minuut. Julius van den Berg zit er nog steeds bij. Als zij met een voorsprong aan de slotklim kunnen beginnen, is er wellicht wat mogelijk voor de Nederlander. 🔥 Tras 70 kilómetros de batalla en las carreteras de ❤️Cantabria... ¡Hay fuga!



⚡ It took 70km of fighting on the roads of Cantabria, but we finally have a breakaway!



⏱️ 1:02" para el grupo de 6⃣ | to the group of 6⃣#LaVuelta23 pic.twitter.com/9OqUwQQQ3r — La Vuelta (@lavuelta) September 12, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Remco Evenepoel gaat vandaag in ieder geval niet voor de zege, liet hij weten. ,,Vandaag ga ik me heel rustig houden. Ik wil deze etappe op een zuinige manier doorkomen en een pak tijd verliezen zodat iedereen duidelijk weet dat het klassement mij niet meer interesseert." ,,Ik hoop dat ze me de daaropvolgende dagen dan echt wel gerust laten met wat ik in mijn hoofd heb. Mijn doelen zijn de leiderstrui van het bergklassement behouden en ik wil nog een rit winnen", aldus de Belg. Nog 53 km Het is een zestal renners zowaar gelukt weg te rijden bij het peloton. Onder hen de Nederlander Julius van den Berg, uitkomend voor EF Education-Easypost. Hun voorsprong bedraagt zo'n 45 seconden. Ook Mattia Cattaneo, Kaden Groves, Nicolas Prodhomme, Max Poole en Joel Nicolau zijn mee op avontuur. Nog 60 km Meerdere renners proberen het wel, maar een gaatje slaan blijkt vandaag erg lastig. Mattia Cattaneo en Kaden Groves proberen nu met drie anderen weg te rijden, maar meer dan tien seconden hebben ze nog niet weten te pakken. Nog 78 De eerste vlucht van de dag is inmiddels weer ingerekend door het peloton en dus zijn alle renners weer bij elkaar. Volgt er nog een nieuwe poging? Nog 81 km De voorsprong van de kopgroep is inmiddels flink teruggelopen. Als de tien mannen op kop achterom kijken, zien ze het peloton wel erg dichtbij komen. Nog 15 seconden is het gat. Verschillende renners hebben voor de start van de etappe gereageerd op het ernstige ongeluk van collega-renner Nathan Van Hooydonck. Remco Evenepoel is geschrokken van het ongeval. ,,Ik ken de details natuurlijk niet, maar uiteraard is dit een shock", reageert de Belg. Ook Cian Uijtdebroeks van Bora-hansgrohe reageert geschokt. ,,Hopelijk komt het in orde. Het is toch al wat geweest de laatste tijd. Het maakt een mens stil. Ik hoop dat het niet te erg is en dat hij erdoor komt." Niet alleen bij Jumbo-Visma, maar ook bij andere teams in de Vuelta zoals Soudal Quick-Step kwam het nieuws hard binnen. ,,Het was erg stil in de bus. Iedereen kruipt in zijn eigen bubbel en begint na te denken. Voor Klaas is het nieuws hard binnengekomen", vertelt ploegleider Klaas Lodewyck. Nog 100 km We zijn inmiddels onderweg in het noorden van Spanje! Gelijk na het vallen van de vlag is een groepje mannen er vandoor gegaan. In die groep van tien renners vinden we onder anderen Kaden Groves en Romain Bardet. Ze hebben een gat van veertig seconden te pakken. Etapa 1️⃣6⃣ Stage | 🏁 - 110 km



🔥 ¡La etapa empieza al ataque! Se forma un grupo delantero con 💚 Groves.



⚡️ An attacking start to today's stage! We already have a group out front containing 💚 Groves.#LaVuelta23 pic.twitter.com/iCQ33qQxtf — La Vuelta (@lavuelta) September 12, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Jumbo-renner Nathan Van Hooydonck in kritieke toestand Vlak voor de start van de etappe is bekend geworden dat Nathan van Hooydonck, renner van Jumbo-Visma, ernstig gewond is geraakt bij een zwaar auto-ongeluk in België. Ploegleider Grischa Niermann heeft zojuist gereageerd op het ongeluk van de Belg. ,,Dit is hard nieuws. Natuurlijk ook voor onze renners - ze hebben dit nieuws best heftig opgenomen. Onze gedachten zijn bij hem en zijn partner. Natuurlijk is het nu een pak lastiger om hier te koersen. Maar we hebben nog steeds de leiderstrui. Hopelijk kunnen we straks onze zinnen verzetten. Maar het wordt natuurlijk een lastige dag voor ons.” Het profiel van vandaag Vanaf Liencres Playa gaat het zo'n 115 kilometer 'vlak' langs de noordkust van Spanje. Daarna wacht in de slotfase een 4,8 kilometer lange klim van de tweede categorie. Vooral het eerste en het derde deel van de stuk zijn loodzwaar en gaan met 13 tot 15 procent omhoog. Spektakel gegarandeerd! Rit 16. © lavuelta.es Welkom! Goedemiddag en welkom bij het liveblog van de zestiende etappe van de Vuelta a España. Vandaag staat een bijzondere etappe op het programma. De rit is vrij kort, iets meer dan 120 kilometer, en daarnaast zo goed als vlak. Tot op het eind, als ineens een vrij steile slotklim opdoemt. Wat gaat deze etappe brengen? Volg het in ons liveblog!



