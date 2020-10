Etappe 10: Ondanks enkele klimmetjes wéér kansen voor de sprinters

Unicum Vuelta 2021 start in Burgos

19 december De Ronde van Spanje begint in 2021 in Burgos. De organisatie van de Spaanse wielerkoers ondertekende het contract met de lokale autoriteiten in de beroemde kathedraal van Burgos, waarvan de bouw in 1221 begon. Ter ere van de 800e verjaardag van de kathedraal mag Burgos voor het eerst de start van de Vuelta huisvesten.