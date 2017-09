Froome met gerust hart naar Madrid: 'Een hele opluchting'

Drie vragen én antwoorden over de Vu­el­ta-ont­kno­ping van Kelderman

21:04 Op de beklimming van de vreselijk steile Angliru zag Wilco Kelderman zijn podiumplaats in de Vuelta de mist in gaan. De 26-jarige Sunweb-kopman zakte van plaats 3 naar 5 in het klassement. Was dat op een of andere manier nog te voorkomen geweest? Drie vragen én antwoorden.