Froome negen jaar na dato onderscheiden voor eindzege

,,Ik bedank de Vuelta voor het bieden van de gelegenheid mijn zege in 2011 alsnog te vieren”, liet Froome niet veel later op Twitter weten. ,,Ik hoorde dat ik de Vuelta alsnog gewonnen had op een moment dat ik herstellende was van mijn val, zonder te weten of ik nog ooit zou fietsen.”



Froome gaf ook zijn oordeel over zijn optreden in de Vuelta, zijn laatste voor Ineos-Grenadiers. ,,Hoewel ik niet het niveau haalde waarop ik had gehoopt en waarvoor ik hard had gewerkt, ben ik trots dat ik de volgende stap heb gezet in mijn terugkeer naar waar ik wil zijn.”