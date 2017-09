Froome: Voel me geweldig

De Brit had op de slotklim in de Sierra Nevada lang de steun van Gianni Moscon, Mikel Nieve en vooral Wout Poels. ,,Ik kan mijn ploeggenoten niet genoeg bedanken. Ze waren geweldig.'' De viervoudig Tourwinnaar staat zelf aan de leiding van zowel het algemeen klassement, puntenklassement als combinatieklassement. ,,Het is een geweldig gevoel om drie klassement aan te voeren.''



Door de goede dag in de bergen gaat Froome meteen geruststellende voorsprong de rustdag in. De dag erop (dinsdag), wacht de tijdrit. ,,Als iemand me had verteld dat dit de situatie was op de tweede rustdag, was ik zeker akkoord gegaan. Ik ben heel tevreden en kijk uit naar de tijdrit.''