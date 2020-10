Gaudu na Vuelta-etappezege: ‘Ik voelde mij vandaag niet super’

Gaudu stapte vandaag uit de schaduw van Thibaut Pinot, voor wie hij de afgelopen grote rondes altijd in dienst reed. Met wisselend succes, want meerdere malen haalde Pinot de eindstreep niet. Vorig jaar finishte Gaudu nog als dertiende in het eindklassement van de Tour. Deze Vuelta zou Gaudu opnieuw in dienst van zijn landgenoot moeten rijden. Door rugproblemen stapte Pinot echter al vroeg uit de ronde.



,,Onze kopman Pinot lag vroeg uit de Vuelta. Daarom proberen we er het beste van te maken", zei Gaudu na afloop van de rit. ,,We zijn heel gelukkig met deze zege.” Gaudu voelde zich de hele etappe niet opperbest, maar slaagde er toch in om de sterke Soler te verslaan. ,,Ik voelde mij al een paar dagen niet super, ook vandaag niet. Maar aan het einde werd ik steeds sterker. Deze overwinning voelt als een opluchting.”