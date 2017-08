Gehavende Kelderman blijft strijdvaardig

Bekijk hier de samenvatting van de vierde etappe in de Vuelta

21:10 Veel kansen krijgen de sprinters niet in deze Ronde van Spanje, maar in de vierde rit van Escaldes-Engordany naar Tarragona was het woord aan de snelle mannen. Matteo Trentin bezorgde Quick-Step al de tweede ritzege deze Vuelta. Pechvogel Wilco Kelderman kwam in de slotfase ten val.