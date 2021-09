Groene trui in Vuelta zo goed als zeker voor Fabio Jakobsen

Video Cort snelt vanuit vroege vlucht naar hattrick in Vuelta, probleemlo­ze dag voor leider Roglic

17:37 De negentiende etappe in de Ronde van Spanje is gewonnen door Magnus Cort. De Deen van EF Education-Nippo was na een heuvelachtige rit over ruim 191 kilometer de snelste van een kopgroep van zeven renners. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) behield zonder problemen zijn rode leiderstrui.