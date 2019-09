Higuita rondt knappe solo succesvol af, Kelderman verliest veel tijd

Sergio Higuita heeft de achttiende etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. Het 22-jarige supertalent uit Colombia bleef in de voorlaatste bergetappe de groep met klassementsmannen voor. Nairo Quintana, Tadej Pogacar en vooral Wilco Kelderman gaven veel tijd prijs. Primoz Roglic kwam nauwelijks in de problemen en is nog maar één bergetappe van zijn eerste eindzege in een grote ronde verwijderd.

Na de doldwaze rit van woensdag ging het er in de beginfase van de achttiende etappe opnieuw hard aan toe. Niemand slaagde er in de beginfase in om weg te rijden. Wout Poels slaagde er als eerste renner in om een gaatje te slaan en reed een groot deel van de Puerto de Navacerrada, de eerste van vier beklimmingen, aan de leiding. De Nederlander kwam als eerste boven voor bergkoning Geoffrey Bouchard, die samen met vijf achtervolgers de aansluiting wist te maken. In de afzink naar de tweede klim van de dag wisten ook zes anders renners de oversteek te maken.

Poels, Bouchard, Tao Geoghegan Hart, Louis Meintjes, Jonas Koch, Sergio Higuita, Hermann Pernsteiner, Oscar Rodriguez, Nelson Powless, Omar Fraile, Nelson Oliveira, Nick Schultz en Tobias Ludvigsson kwamen met een voorsprong van vijf minuten over de top van de Morcuera gereden. Na een korte lus werd de klim opnieuw beklommen, maar dan van de andere kant. In de tussentijd was er bij zowel de koplopers als in het peloton niks gebeurd. De klassementsmannen hadden allemaal een mannetje meegestuurd in de ontsnapping en maakten geen aanstalten om er al vroeg aan te beginnen.

Aanvalslustige López

Op de voorlaatste klim namen plots de mannen van Astana het initiatief over van Jumbo-Visma. Miguel Àngel López had zijn zinnen gezet op een alles-of-niets-poging en ging enkele kilometers voor de top van ver aan. Met een voorsprong van zo’n twintig seconden op de uitgedunde favorietengroep, waar Wilco Kelderman geen deel meer van uitmaakte, kwam hij over de top gereden. Poels had het op de tweede beklimming van de Morcuera lastig, maar wist zich wel van voren te handhaven.

In de afdaling kon López rekenen op de steun van de vooruitgestuurde Fraile, maar aan de voet van de Puerto de Cotos smolt alles weer samen achter de eenzame leider Higuita. Het was op de dertien kilometer lange slotklim wachten op een aanval van een Movistar-renner, maar opnieuw was het López die aanviel. Na vier pogingen kreeg hij uiteindelijk Roglic en Valverde met zich mee. Pogacar en Quintana hadden het lastig en geen antwoord op de demarrage van de grillige Colombiaan.

Colombiaanse zege

Higuita kwam met nog 25 kilometer te gaan als eerste boven op de Puerto de Cotos en verdedigde in de afdaling een voorsprong van 45 seconden op López, Roglic, Valverde en Majka. López deed er ondertussen alles aan om Quintana en Pogacar op achterstand te houden. In de laatste kilometers gaf Higuita nog wat terrein prijs, maar wist hij een knappe solo wel succesvol af te ronden. Het is voor de Colombiaan van het geplaagde EF Education First zijn allereerste profzege.



Roglic won op vijftien seconden achterstand de sprint om plek twee en pikte zes bonificatieseconden mee. Valverde werd derde voor Majka en López. Quintana en Pogacar gaven een minuut toe op de groep van Roglic, waardoor López de nieuwe leider in het jongerenklassement is en klimt naar de vierde plaats in het klassement. Roglic blijft leider voor Valverde en Quintana.



Kelderman finishte uiteindelijk in het gezelschap van Gesink en Poels als 16de op 4.50 minuten van de ritwinnaar. Hij zakt van de zesde naar de zevende plaats in het klassement. Vrijdag volgt een relatief makkelijke rit van Ávila naar Toledo. Na nog een laatste bergrit eindigt de Vuelta zondag met een voor het klassement niet meer belangrijke rit door Madrid.

Volledig scherm Miguel Àngel López met Alejandro Valverde en Primoz Roglic. © BSR Agency

Volledig scherm Miguel Àngel López. © EPA

Volledig scherm Sergio Higuita. © EPA